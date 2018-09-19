بالصور - الأولمبية الدولية تكرم بطل الجودو بعد انضمامه لقاعة مشاهير اللعبة

كرمت اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي للجودو، هشام مصباح بطل منتخب مصر للجودو، وذلك بعد انضمامه رسميًا لقاعة مشاهير اللعبة في حضور جميع رؤساء الاتحادات الدولية.

وتسلم مصباح، من جانب الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، جائزة انضمامه لقاعة المشاهير رسميًا، وذلك على هامش بطولة العالم المقامة حاليًا، في مدينة باكو الأذربيجانية ،خلال الفترة من 18 إلى 28 سبتمبر الجارى.

وأعرب بطل الجودو، عن سعادته بالانضمام إلى قاعة مشاهير اللعبة على مستوي العالم، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " الحمد لله تم اليوم تسليمي جائزة انضمامي لقاعة المشاهير في حفل رائع حضر فيه معظم رؤساء الاتحادات الدولية".

كما قدم مصباح،صاحب برونزية وزن 90 كجم ببكين 2008، الشكر لكل من ساهموا في وصوله لهذه المكانة، وعلى رأسهم الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قائلا : "شكرًا لكل من دعمني و شكرا الدكتور حسن مصطفى".

وكان الاتحاد الدولي للجودو، برئاسة الرومانى فايز ماريوس، اختار بطل العالم الصري هشام مصباح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة ضمن المدعوين بقاعة المشاهير في ٢٠١٨." طالع التفاصيل".



