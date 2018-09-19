طارق شوقي: 35 مدرسة يابانية في 19 محافظة جاهزة للافتتاح

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزية 35 مدرسة يابانية في 19 محافظة للافتتاح، وبدء الدراسة بها.

وقال في كلمته خلال افتتاح «السيسي» لعدد من المشروعات التنموية، مساء الأربعاء، إن «عدد الطلاب الذين سيلتحقوا خلال العام الدراسي الجديد بالمدارس اليابانية 13240 طالبًا في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي».

وأوضح أن: «أكبر المدارس اليابانية التي سيتم افتتاحها هي مدرسة حدائق أكتوبر، حيث يصل عدد الطلاب بها إلى 1320 طالبًا».

وأضاف أن «عدد معلمي المدارس اليابانية 697 معلمًا، تم اختيارهم من 20 ألف معلم»، مشيرًا إلى الانتهاء من عملية تدريب المعلمين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية الجديدة، من بينها عدد من المستشفيات والمدارس.