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«السيسي» يشاهد فيلما تسجيليا عن المستشفيات العسكرية تحت عنوان «نهر العطاء»

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 11:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 11:58 ص

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن المستشفيات العسكرية، من إعداد وإنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، تحت عنوان «نهر العطاء».

وتضمن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه ضمن فعاليات افتتاح «السيسي» لعدد من المشروعات التنموية، صباح الأربعاء، جهود القوات المسلحة لتطوير المستشفيات العسكرية بمختلف المحافظات، والخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات للعسكريين والمدنيين.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، عددًا من المشروعات التنموية الجديدة، من بينها المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.


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