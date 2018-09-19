إشهار 4 شركات مساهمة بالظهير الزراعي لقرى مركز باريس في الوادى الجديد

أكد رئيس مركز باريس بالوادى الجديد يوسف مرزوق، أنه تم إشهار 4 شركات مساهمة لاستصلاح وزارعة 800 فدان، ضمن مشروعات التوسع بالظهير الزراعي بكل قرية، لتوفير فرص عمل للشباب واتساع الرقعة الزراعية.

وقال مرزوق إنه تم إشهار شركتين بمدينة باريس برأس مال 50 الف لكل شركة، لاستصلاح وزراعة 200 فدان وتوزيعها على عدد 40 شاب من أبناء مركز باريس، لضمان توفير فرص عمل ملائمة ومناسبة وذات عائد مادي مرتفع من خلال الزراعة والاستصلاح تحت قواعد قانونية، بجانب إشهار شركة مساهمة اخرى بقرية عدن لزراعة واستصلاح 200 فدان وتوزيعها على عدد 40 شاب أيضاً، بجانب إشهار شركة بقرى الثمانين جنوب باريس بمشاركة 40 شاباً من أبناء المنطقة التي تعد من المناطق الجديدة في الزراعة والاستصلاح.

وأشار إلى أن مشروع الظهير الزراعى يهدف للتوسع في الزراعات واستغلال المساحات المختلفة بالقرى، لضمان قيام الشباب بالزراعة والاستصلاح والعمل المستمر تحت إطار شركات مساهمة.