الرئيس الأفغاني يزور الهند لبحث التعاون الإقليمي مع «مودي»

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يزور الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأربعاء، نيودلهي؛ للاجتماع مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأكد نائب المتحدث باسم الرئيس، شاه حسين مرتضوي، أن الرئيس الأفغاني غادر كابول صباح أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "هندو" الهندية، أن "غني" سيجتمع مع "مودي" وسيبحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الوضع الأمني في المنطقة.

وأضاف التقرير أن مسؤولين في دلهي وكابول أكدوا أن "غني" سيصل إلى دلهي اليوم الأربعاء، وسيلتقي مع "مودي" على مأدبة غداء.

وسيلقي كلمة أيضا أمام "حفل استقبال رسمي" ينظمه مركز "إنديا فاوندويشن" البحثي، قبل أن يغادر الهند مساء اليوم.

وقبل زيارة "غني"، توجه فيجاي جوخالي، وكيل وزارة الخارجية الهندي إلى كابول لترأس اجتماع "مجموعة العمل المشتركة" حول التعاون السياسي والأمني بين الهند وأفغانستان، الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يطلع "غني"، "مودي" على أحدث الخطوات حول جهود المصالحة مع طالبان.

وتدعم الهند "غني" في عملية "السلام والمصالحة بقيادة أفغانية"، طبقا للتقرير.