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الشرطة العراقية: العثور على مخبأ للصواريخ في «بعقوبة»

بغداد أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 11:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 11:13 ص

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء العثور على مخبأ لصواريخ قاذفة شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان أوردته قناة «الإخبارية العراقية»، إن القوات الأمنية عثرت في قرية الهويرة قرب ناحية هبهب 20 كم شمال غرب بعقوبة، على مخبأ يضم خمسة صواريخ قاذفة وقذيفة هاون عيار 60 ملم، مضيفة أنه سيتم نقل هذه الصواريخ إلى مكان آمن تمهيدا لتدميرها فيما بعد.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية المشتركة، أعلنت يوم الجمعة الماضي ، عثورها على مخبأ للأسلحة والمتفجرات خلال عملية أمنية نفذت في قرية الجماعية بناحية مندلي شرق بعقوبة، مضيفة أن المخبأ يضم صواريخ كاتيوشا ومدفع هاون وقذائف هاون وقنابل يدوية وأجهزة تفجير.


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