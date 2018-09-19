أكد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد خالد حسن، أن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، سيفتتح، غداً الخميس، المعرض السنوي لبيع السلع، والذي يقام بحي الأمل بمدينة الخارجة، على أن يمتد لمدة شهرين، ويتم إنشاءه سنوياً في موسم البلح والعيد القومى للمحافظة بمركزي الخارجة والداخلة، لضمان استفادة أكبر شريحة من المواطنين بالسلع المختلفة والأسعار المخفضة.

وأوضح خالد أن المعرض يضم 120 باكية سلع مختلفة، كما يشارك فيه تجار من مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير جميع السلع والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة تخلق روح تنافسية بين التجار.

وأضاف أن الهيئة انتهت من الإعداد لاحتفال المحافظة بعيدها القومي من خلال إقامة عروض وكرنفالات احتفالية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان تنظيم عيد قومي يليق بالمحافظة في أجواء الفرحة بين المواطنين.