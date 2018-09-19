مدرب هوفنهايم أصغر مدير فني بدوري الأبطال

حقق يوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني رقم قياسي في أول ظهور للفريق في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفقًا لموقع أوبتا للأحصائيات، أصبح ناجلسمان أصغر مدرب يتواجد في تاريخ دوري الأبطال، حيث يبلغ عمره 31 عام و58 يوم.

وكان الروسي فيكتور جانشارينكا مدرب باتي بوريسوف البيلاروسي، قد حقق الرقم القياسي سابقًا في البطولة، عندما خاض أول مباراه له كمدير فني بدوري الأبطال وهو بعمر 31 عامًا و99 يومًا، وذلك خلال موسم 2008/2009.

ويحل هوفنهايم ضيفًا على شاختار دونستيك الأوكراني ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.