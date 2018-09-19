«السقا» يستعد لتصوير مسلسله الجديد لخوض السباق الرمضاني ديسمبر المقبل

يعقد النجم أحمد السقا، جلسات عمل مكثفة حاليًا مع المخرج محمد سامي والمؤلف أيمن سلامة والمنتج صادق الصباح، للاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بمسلسلهم الجديد، المقرر بدء تصويره في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، لعرضه في موسم الدراما الرمضاني 2019.

ويحسم صناع مسلسل أحمد السقا، جميع أسماء الأبطال المشاركين في العمل، واسم المسلسل الذي يعكف حاليًا المؤلف أيمن سلامة على كتابة سيناريو حلقاته، على أن يقوم بعدها المخرج محمد سامي بمعاينة مناطق تصوير المسلسل في الصعيد، والإشراف على التجهيزات والديكورات الخاصة بالمشاهد قبل انطلاق عملية التصوير في ديسمبر.

وينتمي مسلسل السقا الجديد للدراما الصعيدية المليئة بالموضوعات التي تمس المجتمع الصعيدي، والتي تكون دائمًا عامل جذب كبير للجمهور والعديد من النجوم والكتاب، ويتناول العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، العديد من القضايا والموضوعات في إطار غير تقليدي للدراما الصعيدية.

ويعتبر المسلسل الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2019، أول تعاون درامي بين الثلاثي المنتج صادق الصباح، والنجم أحمد السقا، والمخرج محمد سامي، كما يعتبر التعاون الثالث على التوالي بين صادق الصباح والسقا بعد أن قدما سويًا مسلسلي "ذهاب وعودة" و"الحصان الأسود".