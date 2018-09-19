«مياه الشرب»: الدقيقة الواحدة أثناء الاستحمام تستهلك 12 لترا

كشف الدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن بعض الإحصائيات الخاصة بحجم استهلاك الفرد من المياه في اليوم، قائلًا: «في الدنمارك حجم الاستهلاك يصل إلى 131 لترًا، وفي ألمانيا يصل الاستهلاك إلى 133 لترًا، وبالنسبة لأستراليا فيصل الاستهلاك إلى 135 لترًا، وفي كندا يصل إلى 153 لترًا، وفي أمريكا يبلغ 200 لتر، وفي السعودية يبلغ 271 لترًا أما بالنسبة لمصر فيصل الاستهلاك الفردي إلى 300 لتر في اليوم، وهو ما يمثل معدلًا مرتفعًا للغاية».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الكود المخصص للفرد من المياه في اليوم، في مصر، يصل إلى 250 لترًا، مستطردًا: «حجم الاستهلاك في القرى يصل إلى 150 لترًا في اليوم».



وأشار كذلك إلى بعض الإحصائيات والأرقام بشأن أوجه استهلاك المياه في مصر، موضحًا: «لو حد فاتح الحنفية وبيغسل سنانه لمدة دقيقتين، بيستهلك 12 لترًا، ولو بيحلق دقنه لمدة 5 دقائق، هيستهلك 30 لترًا، ولو بيستحمى لمدة 20 دقيقة هيستهلك 240 لترًا، لأن الدقيقة الواحدة تستهلك 12 لترًا».



وذكر أن تنقيط الحنفية، يؤدي إلى استهلاك حوالي 24 لترًا في اليوم، مضيفًا أن «السيفون البايظ» يتسبب في إهدار حوالي 1440 لترًا في اليوم الواحد.