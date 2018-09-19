10 شخصيات صنعت تاريخ الراحل جميل راتب

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان الكبير جميل راتب، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 92 عامًا، تاركًا خلفه العديد من الأعمال التي لا تنسي، ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز أعمال الراحل:

«سليم البهظ»

في فيلم «الكيف» لعب جميل راتب دور تاجر مخدرات «سليم البهظ»، وهو من أجرأ الأدوار التي قدمها وأبعد ما تكون عن شخصيته، وكان الفيلم من بطولة محمود عبدالعزيز، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، محيي الدين عبدالمحسن فؤاد خليل، ومن تأليف محمود أبو زيد، وإخراج حسن أبو السعود، وعرض عام 1985.

«رشدي الخيال»

فيلم «طيور الظلام» صدر في عام 1995، وقدم جميل راتب، خلاله شخصية الوزير رشدي الخيال، الذي يبحث عن السلطة والنفوذ، والفيلم بطولة عادل إمام، رياض الخولي، يسرا، رياض الخولي، عزت أبو عوف، وإخراج شريف عرفة، قصة وسيناريو وحوار وإنتاج وحيد حامد.

«صلاح أبو رحاب»

في مسلسل «ضمير أبلة حكمت» جسد راتب، دور صلاح أبو رحاب، العاشق القديم العائد من الماضي ليستغل حبيبته «حكمت» الفنانة فاتن حمامة، ويضعها في اختبار أخلاقي ستنتصر فيه كما تفعل دائمًا، المسلسل تم عرضه عام 1991وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إنعام محمد علي، وشارك في بطولته أحمد مظهر، عبلة كامل، صلاح قابيل.

«أبو الفضل»

في عام 1994، بدأ راتب مشواره مع سلسلة أجزاء مسلسل «يوميات ونيس»، من بطولة الفنان محمد صبحي، وسعاد نصر، وقدم حينها دور أبوالفضل جادالله، والد "ونيس" الجد الطيب، صاحب المبادئ والقيم، ونجح في دوره نجاحًا كبيرًا، المسلسل من تأليف محمد صبحي، وإخراج أحمد بدر الدين.

«مفيد أبو الغار»

وجسد راتب ضمن أحداث مسلسل "الراية البيضاء"، الراجل الأستقراطي، الذي حاول أن يحافظ على فيلته التاريخية من الهدم، المسلسل من إخراج محمد فاضل، وتأليف أسامة أنور عكاشة، وشارك في بطولتة الفنانة سناء جميل، هشام سليم، هادي الجيار، المسلسل تم عرضه عام 1988.

«الرئيس الراحل محمد نجيب»

ضمن أحداث فيلم جمال عبد الناصر، الذي أنتج عام 1999، جسد فيه الفنان جميل راتب، شخصية الراحل محمد نجيب، وهو من بطولة خالد الصاوي، هشام سليم، وطلعت زين، عبلة كامل، من تأليف وإخراج أنور قوادري.

«نبيه بيه»

قدم جميل راتب شخصية "نبيه بيه"، ضمن أحداث فيلم "البداية"، الذي أنتج عام 1986، وهو من بطولة أحمد زكي، يسرا، صفية العمري، سعاد نصر، ومن تأليف وإخراج صلاح أبو سيف.

«ماجد»

يعد الفيلم الإمريكي "لورانس العرب"، الذي عرض عام 1962، هو الأبرز في أرشيف جميل راتب بالسينما العالمية، وشاركة في الفيلم الفنان العالمي عمر الشريف بطل العمل، ومن تأليف توماس إدوارد لورانس، وإخراج ديفيد لين، وقال جميل راتب عن هذا الفيلم في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، إن مشاركته في الفيلم كانت فرصة كبيرة بالنسبة له أن يكون اسمه موجود في أسرة العمل، وأنه فتح له أبوابًا كبيرة في السينما.

«الشرنوبي»

هو رجل الأعمال الفاسد، الذي قهر عادل إمام، وسعاد حسني ضمن أحداث الفيلم حب في الزنزانة، الذي أنتج عام 1983، لتكون نهايته الموت، وهو من تأليف وإخراج محمد فاضل.

«أفندينا»

كان من الأدوار التي كان يعتز بها الفنان جميل راتب، في فيلم شفيقة ومتولي، بطولة سعاد حسني وأحمد زكي، أحمد مظهر، تأليف شوقي عبد الحكيم، إخراج على بدرخان، الفيلم تم عرضه في عام 1978.