7 أرقام من فوز بايرن ميونيخ على بنفيكا بدوري الأبطال

حقق بايرن ميونيخ الألماني مجموعة من الأرقام القياسية خلال مباراته مع بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة 2ــ0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب دي لواز "تابع التفاصيل"

*الرقم الأول

بايرن ميونيخ لم يتلقى هزيمة في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2002، عندما خسر بنتيجة 3-2 أمام ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

*الرقم الثاني

لم يخسر بايرن ميونيخ أمام بنفيكا على الإطلاق، حيث فاز الفريق البافاري في 5 مباريات وتعادل في 3 ، كان أخرها مباراة ربع نهائي موسم 2015/2016، حيث فاز البايرن 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

*الرقم الثالث

أحرز ريناتو سانشيز الهدف الأول له مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في شباك ناديه السابق بنفيكا وعلى ملعبه أيضًا.

*الرقم الرابع

انتصار البايرن اليوم على بنفيكا هو الأول للبافاري في دوري ابطال أوروبا، تحت قيادة الكرواتي نيكو كوفاتش مدربه الحالي الذي تولي الإدارة الفنية مطلع الموسم الجاري.

*الرقم الخامس

شهدت المباراة تسجيل الهولندي آرين روبن رقمًا قياسيًا كأثر لاعبي البايرن مشاركة في دروي أبطال أوروبا، والرابع في تاريخ المسابقة متساويًا مع بول سكولز لاعب مانشستريونايتد السابق "تابع التفاصيل"

*الرقم السادس

شارك توماس مولر في المباراة رقم 100 له مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، وهو أكثر ثالث لاعب ألماني يصل إلى هذا الرقم بعد أوليفر كان بـ103 مباراة وفليب لام بـ112 مباراة.

*الرقم السابع

أخر 7 مدربين لبايرن ميونخ فازوا بمبارياتهم الأفتتاحيه بدوري أبطال أوروبا