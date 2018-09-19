أكد عاصم حماد المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه بشكل كامل لانطلاق الموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس.

وقال حماد إن فترة الإعداد كانت مثمرة، خاصة البطولة الودية التي استضافتها دولة الإمارات الأيام الماضية، مشددًا على أن فريقه جاهز لحصد البطولات هذا الموسم، والاحتفاظ بلقب دوري المحترفين.

وعن نظام دوري المحترفين الجديد أوضح المدير الفني أن الدور الأول سيشهد تواجد بعض الفرق التي مازالت تكتسب للخبرات، ولكن الدور الثاني سيكون أكثر شراسة خاصة بوجود ثمانية فرق فقط في المنافسة.

ويلتقي الأهلي في الرابعة مساء غد الخميس، مع نادي البنك الأهلي، في افتتاح مبارياتهما بدوري المحترفين.