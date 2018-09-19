الأربعاء 19 سبتمبر 2018 7:09 م القاهرة القاهرة 32.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

مدرب يد الأهلي: جاهزون للحفاظ على لقب الدوري .. واتوقع منافسة شرسة

الشروق
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 6:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 6:28 م

أكد عاصم حماد المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه بشكل كامل لانطلاق الموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس.

وقال حماد إن فترة الإعداد كانت مثمرة، خاصة البطولة الودية التي استضافتها دولة الإمارات الأيام الماضية، مشددًا على أن فريقه جاهز لحصد البطولات هذا الموسم، والاحتفاظ بلقب دوري المحترفين.

وعن نظام دوري المحترفين الجديد أوضح المدير الفني أن الدور الأول سيشهد تواجد بعض الفرق التي مازالت تكتسب للخبرات، ولكن الدور الثاني سيكون أكثر شراسة خاصة بوجود ثمانية فرق فقط في المنافسة.

ويلتقي الأهلي في الرابعة مساء غد الخميس، مع نادي البنك الأهلي، في افتتاح مبارياتهما بدوري المحترفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك