المنيا تستقبل وفدا إنجليزيا في رحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة

قال قاسم حسين، محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدا سياحيا إنجليزيا خلال قيامهم برحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة، عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهرى، مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن الوفد سيزور منطقة آثار تل العمارنة بديرمواس، وتونا الجبل بمركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بقضاء رحلة نيلية وسط معالم مصر الأثرية والسياحية، مؤكدين أنهم سينصحوا أصدقائهم بتجربة هذه الرحلة المميزة، مشيدين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأبدى السائحون سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ وأكدوا أنهم وجدوا في المحافظة الهدوء والأمان والاستقرار.