منظمة «السلام الأخضر» تربط تدمير الغابات في إندونيسيا بشركات عالمية

ذكرت منظمة السلام الأخضر، المعنية بالدفاع عن البيئة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن شركات زيت النخيل، التي تورد منتجها لبعض من أكبر العلامات التجارية في العالم، دمرت 130 ألف هكتار من الغابات الاستوائية الإندونيسية منذ عام 2015.

وأضافت المنظمة أن مساحة المنطقة التي دمرتها 25 شركة زيت نخيل، أكبر مرتين تقريبا من مساحة سنغافورة.

وذكر التقرير أن 20 على الأقل من شركات زيت النحيل تورد منتجها لـ12 علامة تجارية، من بينها شركات "يونيليفر" و"نسلته" "كولجيت-بالموتيف" و"مونديليز".

وذكرت المنظمة أن 40% من عملية إزالة الغابات حدثت في إقليم بابوا شرق البلاد.

وتابعت المنظمة أن عملية تدمير الغابات، ومعظمها بسبب صناعة زيت النخيل، أدت إلى فقدان نصف عدد إنسان الغاب في جزيرة بورنيو.

وتشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن هناك الآن حوالي 104700 من إنسان الغاب في البرية.

وذكرت أرقام صادرة عن الحكومة الإندونيسية أن حوالي 24 مليون هكتار من الغابات الاستوائية دُمرت في إندونيسيا في الفترة ما بين عامي 1990 و2015.