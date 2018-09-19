يستعد وليد منصور، منتج فيلم «البدلة» بطولة تامر حسني وأكرم حسني، وأمينة خليل، لعرض الفيلم بدور العرض السينمائية بالسعودية، غدًا الخميس، ليصبح بذلك أول فيلم مصري وعربي، يعرض في سينما السعودية، خاصة أن افتتاح دور العرض بالسعودية لم يمر عليه إلا أشهر قليلة، لم يعرض خلالها إلا بعض الأعمال السينمائية الأجنبية.

واعتذر فريق عمل الفيلم، للجمهور السعودي، عن عدم تمكنهم من حضور العرض بالسعودية، لانشغالهم بالتحضير للجزء الثاني من الفيلم.

الجزء الجديد من فيلم «البدلة»، بدأ بالفعل كتابته، ومن المقرر أن يقدم بنفس أبطال الجزء الأول مع اختلاف «التيمة» الرئيسية للفيلم، إلا أنها لن تخرج عن إطار الكوميديا، تدور أحداثه بين دولتي مصر وإسبانيا، لما تفرضه الأحداث الأولية للفيلم التي وضعها أيمن بهجت قمر.

وتدور أحداث «البدلة1» في إطار اجتماعى كوميدي، من خلال شخصية «وليد» التى يجسدها تامر حسني، وهو شخص فاشل فى حياته وتوقعه الظروف في ارتداء بدلة ضابط شرطة للذهاب بها إلى إحدى الحفلات التنكرية، فيكتشف أن الحفل غير تنكري، إلا أن ارتداءه للبدلة العسكرية جعل محبوبته، التي جسدتها أمينة خليل، تقع فى حبه، ما يدفعه في الاستمرار بارتداء الزي الشرطي، فيقع في العديد من المشاكل، حتى يتمكن في النهاية من مساعدة رجال الشرطة بإلقاء القبض على أحد المجرمين الدوليين.