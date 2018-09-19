ضبط صاحب مخبز يبيع حصص الخبز المدعمة بالقاهرة

ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، صاحب مخبز يبيع حصص الخبز المدعمة، باستخدام ماكينة صرف غير مخصصة له خارج النطاق المكاني.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة ببيع «يوسف.م» 51 سنة، سائق، الخبز البلدي المدعم باستخدام ماكينة صرف خبز، وحيازته كميات كبيرة من الخبز البلدي المدعم، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين من تحريات مباحث صحة ما ورد من معلومات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه أثناء استقلاله سيارة نقل، وعثر بحوزته على المضبوطات، ماكينة صرف الخبز المدعم 1200 رغيف خبز بلدي مدعم، مما اعترف بارتكاب الواقعة مضيفا أن الماكينة مُخصصة «مجدي.ك» صاحب مخبز، وحيازته للخبز البلدي المدعم.