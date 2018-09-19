شهدت منطقة الخور «الكورنيش القديم» بالسويس انهيار أجزاء جديدة من منزل «بطرس كساب»، وهو من أقدم المنازل الأثرية بمدن القناة، والذي أقام فيه القائد الفرنسي نابليون بونابرت وأحمد عرابي باشا بعد عودته من المنفى.

وكان المنزل التاريخي بالسويس -الذي يصل تاريخ بنائه إلى 300 عام- تعرض لطلقات المدفعية والرصاص من القوات الإسرائيلية خلال قصفها لمحافظة السويس منذ حرب 1967 إلى حرب 1973.

وقال حامد عبدالله، أحد السكان بمنطقة الكورنيش القديم: «فوجئنا بسقوط جدران داخلية للمنزل بشكل مفاجئ فجرا، وهي بالطبع ليست المرة الأولى التي ينهار جزء منه بسبب إهمال مسئولي وزارة الآثار له عبر سنوات».

وأضاف «عبدالله»: «قمنا بإبلاغ غرفة العمليات بمحافظة السويس بانهيار أجزاء من المنزل بجدرانه الداخلية، ونتمنى يتحرك أي أحد».

وقال أنور فتح الباب، باحث في تاريخ السويس، إن من المعلومات الموثقة أن جد صاحب منزل بطرس كساب كان المسئول الأول عن جمع الضرائب من الخط الملاحي الذي يربط بين مصر والهند خلال عصر محمد علي باشا، وإن مذكرات نوبار باشا مذكور بها معلومات كاملة عن مسئول جمع الضرائب، هذا بجانب أن المنزل التاريخي أقام به القائد الفرنسي نابليون بونابرت وأحمد عرابي باشا عند عودته من المنفى.

وأوضح «فتح الباب» أن الأزمة في فكرة المالك الغائب الذي ترك المكان للإهمال، وبالرغم من أن المنزل يطبق عليه قانون الآثار ولكن للأسف «مهمل»، مشيرا إلى وجود أشخاص يتلاعبون في المستندات وأوراق الملكية الخاصة بالمنازل والقصور الأثرية للاستيلاء على أراضي المنازل الأثرية وتحويلها إلى أبراج، بجانب أنه بالرغم من أن منطقة الخور «أثرية»، ولكن الزحف العمراني جرف المنازل الأثرية وأفقدها طبيعة المنطقة الأساسية.

ومن جانبه، صرح محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، بأن المحافظة ستقوم بعمل لجنة للتحقيق في الواقعة ومعرفة إذا كان المنزل أثري بالفعل أم غير ذلك، مضيفا أنه سيتم محاسبة المقصر إذا ثبت وجود أي شبهة إهمال.