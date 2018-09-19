إيقاف أعمال برج محمول مخالف بكفرالزيات

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قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية إيقاف أعمال تركيب برج تقوية محمول تابع لإحدى الشركات أعلى عمارة سكنية، وداخل الكتلة السكنية أمام مدرسة الشهيد النقيب محمد هانى لاشين الثانوية بنين بمدينة كفرالزيات؛ لعدم حصول الشركة صاحبة برج التقوية على أية موافقات ومخالفة جميع الاشتراطات المنظمة لهذا الشأن.

وكان رئيس مدينة كفرالزيات، تلقى شكاوى متعددة من أهالى المنطقة محل الواقعة بتضررهم من أعمال تركيب برج تقوية محمول لإحدى شركات المحمول، أعلى سطح عمارة سكنية بالمنطقة.

وانتقل «شعلان» أمس الثلاثاء، وبرفقته لجنة من الإدارة الهندسية والبيئة لمكان الأعمال، وبالمعاينة والفحص على الطبيعة تبين أن الشركة لم تحصل على الموافقات المنظمة لهذا الشأن بالإضافة إلى مخالفة الشركة لجميع الاشتراطات.