رئيس كوريا الجنوبية: بيونج يانج وافقت على إغلاق منشآت نووية

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" إن كوريا الشمالية وافقت على إغلاق منشآت نووية بحضور خبراء دوليين.



واتفق مون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، على تفكيك دائم للمنشآت النووية.



واتفقت الكوريتان على "إزالة كل المخاطر التي ربما تسبب حروبا في شبه الجزيرة الكورية"، حسبما صرح مون، مضيفا أن "نزع السلاح النووي بشكل كامل لن يكون في المستقبل البعيد جدا".



ووقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي اتفاقا في اليوم الثاني لقمتهما في بيونج يانج.



كما وقع وزيرا دفاع البلدين بعد ذلك اتفاقا عسكريا للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.



وقال كيم إنه يرغب في زيارة سول "قريبا".