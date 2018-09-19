وزير الاتصالات: رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% خلال 3 سنوات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر لديها إدراك كامل بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمي من أجل دعم خطط الدولة للتنمية، وترشيد استخدام موارد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق إنجاز حضاري يحقق مستوى متميز في الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أننا نعمل على تبني المعايير العالمية والممارسات المثلى لتنفيذ استراتيجية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمي وفقاً للأطر التنظيمية التي حددها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لتحقيق الرؤية المتكاملة نحو التحول الذكي في تقديم الخدمات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر شركة ساب العالمية "SAP Now Egypt" الذي شارك فيه العديد من خبراء القطاع والمسؤولين، والشركاء المعنيين الذين حضروا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الخاصة بعملية التحول الرقمي في المجتمع.

اشار طلعت في كلمته خلال المؤتمر الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى الى رفع نسبة مشاركته في الناتج القومي الإجمالي من 3.1 % حاليا الى أكثر من 5% خلال السنوات الثلاثة القادمة، والتركيز على دعم الاستثمار في الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد من خلال برامج بناء القدرات والتأهيل لبناء صناعة المعرفة، حيث من المقرر مضاعفة أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات والتى تبلغ حالياً من 5 الى 6 الاف متدرب، مشيرا الى خطة الوزارة في التوسع النوعي لبرامج التدريب المقدمة الى جانب التوسع العددي المشار اليه حتى يتمكن شبابنا من الوقوف على كل ما هو جديد كل يوم في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

واضاف الوزير الى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي في انشاء 8 مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية الاقليمية لتدريب الشباب الجامعات في السنوات النهائية لكليات الهندسة وكليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الخريجين الجدد، والاهتمام برعاية ودعم شباب رواد الاعمال ومساندة هذا التوجه لديهم من خلال مجمعات الابداع ومسرعات الافكار، وحاضنات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل في مجملها منظومة متكاملة لرعاية ودعم افكار الشباب ومشروعاتهم داخل كل جامعة إقليمية تنتهي بالتوأمة مع المستثمرين من الشركات الواعدة، حيث تقوم بهذا الدور في القاهرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية التابعة لها.

من جانبها قالت هدى منصور العضو المنتدب لشركة ساب في مصر ان القطاعات المختلفة في مصر تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية من اجل خلق مستقبل شامل يركز على الإنسان، معلنة عن إطلاق الشركة لبرنامج المهنيين الشباب بالتعاون مع شركاء الشركة من تحالف الجامعات كجزء من خطتها الرامية لتشجيع المواهب الشابة، حيث يهدف البرنامج إلى دعم فرص العمل المستدامة للخريجين المتفوقين وتنمية المهارات المهنية للطلاب، ينتهي بمنحهم شهادة "مستشار مساعد من إس إيه بي" المعتمدة عالمياً.