محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض «كلنا واحد» للمستلزمات المدرسية

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خصص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 100 كوبون قيمة الكوبون الواحد 50 جنيه، بإجمالي 5 آلاف جنيهًا؛ لتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجًا، لشراء مستلزمات المدارس من معرض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية المقيم بمركز شباب طور سيناء.

وأكد "المحافظ"، أن أسعار المعرض تنافس الأسعار الخارجية، لاسيما وأن نسبة التخفيض تصل إلى 50%، وذلك دعمًا لمواطني مدينة الطور.

وأشار المحافظ، إلى استمرار المعرض حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، نظرًا لاستمرار توافد المواطنين عليه.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، لمعرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية.