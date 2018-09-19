ترتيبات لبدء المرحلة الثانية من الحوار «السوداني-الأمريكي» خلال أيام

أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة بأن ترتيبات تُجرى حاليا بين السودان والولايات المتحدة لبدء المرحلة الثانية من الحوار بينهما، وذلك أثناء زيارة يعتزم وفد سوداني رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية القيام بها للولايات المتحدة الأسبوع المقبل للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن المصادر القول إن المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن -والمخصصة لبحث مطلوبات إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب- ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وأردفت: «الترتيبات جارية عبر القنوات الدبلوماسية».

وكان وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أبلغ وفدا من مجلس اللوردات البريطاني التقاه أمس الأول الاثنين في الخرطوم بعزمه عقد لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية والانخراط في مرحلة الحوار الثانية، دون أن يحدد موعدا بعينه.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ عام 1997، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج عليها منذ عام 1993، رغم إعلان الخرطوم استيفائها المطلوبات كافة للخروج من هذه اللائحة.