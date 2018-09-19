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علي ماهر يطلب 4 صفقات لسموحة في يناير

الشروق
نشر فى : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 1:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 1:58 ص

 كشف على ماهر المدير الفني لنادي سموحة عن احتياجات الفريق هذا الموسم لكي يكون قادر على المنافسة هذا الموسم.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأولي" : "سموحة يحتاج إلى أربعة صفقات جديدة في يناير، حتى يكون قادر على المنافسة، والتواجد بين فرق المقدمة".

وأضاف: "الدوري هذا الموسم قوي للغاية، والمنافسة شرسة بين الأندية، لذا فالصفقات الجديدة ستساعدنا في الوصول لأهدافنا نهاية الموسم".

وأتم: " الأهلي والزمالك وبيراميدز ليدهم قوائم قوية من اللاعبين، بينما لا يضم سموحة سوى 21 لاعبًا، وفرط في لاعبين بارزين أمثال المهدي سليمان، ورجب بكار، ومن قبلهم محمود عبد العزيز".

 

 

 


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