علي ماهر يطلب 4 صفقات لسموحة في يناير

كشف على ماهر المدير الفني لنادي سموحة عن احتياجات الفريق هذا الموسم لكي يكون قادر على المنافسة هذا الموسم.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأولي" : "سموحة يحتاج إلى أربعة صفقات جديدة في يناير، حتى يكون قادر على المنافسة، والتواجد بين فرق المقدمة".

وأضاف: "الدوري هذا الموسم قوي للغاية، والمنافسة شرسة بين الأندية، لذا فالصفقات الجديدة ستساعدنا في الوصول لأهدافنا نهاية الموسم".

وأتم: " الأهلي والزمالك وبيراميدز ليدهم قوائم قوية من اللاعبين، بينما لا يضم سموحة سوى 21 لاعبًا، وفرط في لاعبين بارزين أمثال المهدي سليمان، ورجب بكار، ومن قبلهم محمود عبد العزيز".