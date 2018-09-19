يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية؛ للوقوف على حجم الأضرار، وتفقد الجهود المبذولة في أعقاب وقوع الإعصار فلورنس، بعدما ارتفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 30 شخصا.

وذكرت تقارير إخبارية أن "ترامب" سيتوقف في الولايتين الأكثر تضررا، وهما كارولينا الشمالية والجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة بسبب الإعصار فلورنس الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 31 شخصا على الأقل، بينهم 24 في كارولينا الشمالية.

وتتضمن قائمة الوفيات المؤكدة المرتبطة بالعاصفة التي جمعتها محطة تلفزيون "دبليو. إن.سي.إن" في كارولينا الشمالية، أشخاصا لقوا حتفهم في حوادث مرورية على طرق مسدودة بالمياه أو الأشجار.

وأشاد "ترامب" بجهود الإنقاذ ورفع الأنقاض، لكنه حذر من أن الجهود سوف تتعرض قريبا لانتقادات من جانب الديمقراطيين المعارضين.