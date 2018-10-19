مجلس الولايات الألمانية يطالب بحظر النقاب وأغطية الوجه في المحاكم

وافق مجلس الولايات الألماني، اليوم الجمعة، على إحالة مشروع قانون يقضي بحظر عام لارتداء أي نوع من أنواع غطاء الوجه (نقاب، برقع، قناع، خوذة دراجة بخارية) داخل المحاكم إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وبحسب بيانات مجلس الولايات، يتعين أن تتمكن المحكمة من استغلال كافة وسائل المعرفة، بما فيها إيماءات الوجه، للتحقق من مصداقية الأقوال.

تجدر الإشارة إلى أن السماح للشهود بتغطية وجوههم أمر متروك حاليا لتقدير كل قاض، إلا أن مجلس الولايات يدفع حاليا باتجاه فرض حظر شامل على غطاء الوجه داخل المحاكم.

وأقر مجلس الولايات اليوم أن حظر غطاء الوجه في المحكمة سيكون بمثابة تدخل في الحرية الدينية للنساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب، مضيفا في المقابل أن هذا أمر مبرر لضمان كفاءة المحاكمة.