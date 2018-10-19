ضبط شخصين بحوزة أحدهما 1200 لتر سولار مدعم في الإسكندرية

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، القبض على شخصين بحوزتهما «1200 لتر سولار مدعم، و794 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و700 كيلو كريمة خام مجهولة المصدر»، وذلك وفقًا لبيان شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، اليوم الجمعة.

والمقبوض عليه الأول يدعى (و.ا.ا - 43 سنة)، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل؛ لقيامه بحيازة 1200 لتر سولار مُدعم، و700 كيلوجرام كريمة خام، بدون ثمة بيانات تجارية أو فواتير، ومجهولة المصدر.

بينما المقبوض علية الثاني يدعى (ا.ع.س - 55 سنة)، صاحب محل بقاله، في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك؛ لحيازته وعرضه للبيع 794 عبوة من السلع الغذائية «عسل، لبن بودرة» جميعها منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر محضرين جنح، حملا رقمي 1716 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة ثان الرمل، و1016 لسنة 2018 جنح قسم شرطة الجمرك، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.