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أول ميدالية ذهبية في تاريخ إسرائيل معروضة للبيع.. تعرف على القصة

جال فريدمان
جال فريدمان
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 2:22 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 2:22 ص
أثار الرياضي الأوليمبي الإسرائيلي، جال فريدمان، والحاصل على الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ إسرائيل، في أوليمبياد أثينا عام 2004، ضجة عندما أعلن عن نيته لبيع ميداليته بسبب حاجته إلى المال. 

«فريدمان»، راكب القوارب الشّراعية، والذي يعمل مدربًا رياضيًا، نشر في منتصف هذا الشهر، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول فيه: «أبحث عن خبير بموقع e-bay، لأبيع تحفة نادرة، فريدة من نوعها في إسرائيل»، وذلك حسبما ذكرت فضائية «BBC Arabic». 

جال فريدمان، البالغ من العمر 43 عامًا، ليس فقط صاحب أول ميدالية ذهبية أوليمبية في تاريخ إسرائيل، وإنما صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة، مما أثار غضبًا واسعًا، إثر إعلانه المفاجئ لدى البعض، مما دعاه إلى الرد على هذه الانتقادات قائلًا: «كم من الرياضيين في إسرائيل ينجحون في البقاء في الرياضة وكسب الرزق منها؟ آن الآوان لأن يدرك الأطفال، أنه من الأفضل كسب مهنة، ثم التطور في مجال الرياضة».

لكنّ يغئال كرمي، رئيس اتحاد الأوليمبياد الإسرائيلي، رفض الفكرة برمتها، قائلًا: «بيع الميدالية الأوليمبية عمل مرفوض، ونسعى للتوصل إلى طرق بديلة لمنع بيعها». 


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