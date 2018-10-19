جهاز تنمية «المشروعات المتوسطة»: نستهدف طلاب السنوات النهائية لتمكينهم بعد التخرج

قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن دور الجهاز في توفير فرص العمل، يمر بأكثر من مرحلة، أهمها العمل على إقامة المزيد من المشروعات الجديدة.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «مصر في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الجمعة، أن الجهاز يحاول أن يتواكب مع فكر الشباب، في الابتعاد عن الوظائف التقليدية والحكومية، لأنها لم تعد مقبولة، لذلك فقد بدأ الجهاز في استهداف طلبة السنوات النهائية في الجامعات، من أجل تمكينهم لعمل مشروعات خاصة بهم بعد التخرج.

وتابعت: «بناخد بفكره، عشان لما يتخرج يكون محدد هدفه، وعارف هيروح فين، فيبتدي يعرف إن نجاحه واستقراره في عمل مشروع خاص بيه»، مضيفة أنه يفضل أن يكون هذا المشروع إنتاجيًا كي يساهم في تقليل قائمة الواردات المصرية من الخارجية.

وذكرت أن الجهاز يعمل في هذا الإطار على عدة برامج في الجامعات، من خلال مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للجامعات، نتج عنها توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل جامعة على حدة.

وأردفت أن هذه البرامج تشتمل على إقامة دورات تدريبية ومحاضرات للطلاب المستهدفين، لتأهيله من أجل العمل الحر، مستطردة أن الكثير من الشباب لديهم العديد من الأفكار والمواهب التي يتم استكشافها خلال الدورات التدريبية.