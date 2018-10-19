حكى الممثل محمود الليثي، قصة سعيه لتحقيق حلمه بدخول مجال التمثيل، بعد أن كان مهندسًا وصل لمركز جيد في مهنته، ليدخل بعدها في «أكثر فترة مرهقة ومتعبة في حياته»، وفق قوله.

وقال في لقاء مع برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن أكثر فترة مرهقة في حياته، بدأت عندما قرر القدوم من من محافظته الإسماعيلية إلى القاهرة، سعيًا لدخول مجال التمثيل، بعد أن تخلى عن مجاله كمهندس ميسور الحال.

وأضاف أنه ظل فترة يتنقل بين القاهرة والإسماعيلية بعد مشاركته في ورشة للتمثيل مع المخرج خالد جلال، حتى استقر بعدها في القاهرة، متابعًا: «بعد شهرين كل ما جمعته من الهندسة صرفته، وكنت بلا عمل».

وأكمل: «الأكل قل لعدم وجود فلوس، ووصلت لمرحلة إن مفيش فلوس أجيب أكل، وكنت باكل واحدة أندومي كل يومين»، مشيرًا إلى نقله للمستشفى أكثر من مرة.

وتابع: «كنت أسكن في حجرة فوق السطوح برفقة 3 من أصحابي، وكنا نذهب من الجيزة للأوبرا مشي، أكثر من مرة، لعدم توفر فلوس شراء تذكرة مترو».

وأوضح أن أسرته كانت ترسل له أموالًا بشكل طبيعي، إلا أنه لم يكن يرغب في الطلب منهم، لأنه اتخذ قرار خوض هذه المغامرة.

وأكمل باكيًا: «في بعض المواقف صعبت علي نفسي، لأني بعدما كنت حاجة كبيرة، مش عارف دا هيوصلني لإيه، وهل هنجح ولا هرجع تاني».