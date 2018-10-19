«يونيكر»: تمديد فترة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «جيد»

قال جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن تمديدا للفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)" سوف يحدث على الأرجح- إنها فكرة جيدة".

وكانت الفكرة، التي طرحت في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ، محل انتقاد من جانب المشككين في الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين البريطاني، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويعني ذلك أنه سيتم تمديد فترة بريكزيت الانتقالية المخطط لها والبالغة 21 شهراً للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض على ترتيبات للحفاظ على حدود ايرلندية مفتوحة ، وهي نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات بين لندن وبروكسل.

وقال يونيكر بعد اجتماعه مع زعماء الاتحاد الاوروبي في قمة بروكسل:" إنها ليست أفضل فكرة، لكنني اعتقد أن هذا يمنحنا مجالا للاستعداد للعلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بأفضل طريقة ممكنة."

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "أعتقد أننا أقرب إلى الحلول النهائية والتوصل إلى اتفاق".

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