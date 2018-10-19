أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، في حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووزير الأثار، و بعض سفراء الدول العربية، و اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

وقال وزير الأوقاف، إن مصر هي بلد السلام والأمان، وشاهد على التسامح بين الأديان جميعًا، وقد عاش على أرضها أنبياء ورسل ولم تخذل أحد، وشعبها يتعايش دون التميز بين دين أو مله.

وأكد «جمعة» في خطبته، أننا هنا في الوادي المقدس ومن البقعة المباركة، وقد تجلى الله لنبيه موسي بها، وهبطت عليه الرسالة، موضحًا أن الرسالة التي جاء بها موسي عليه السلام لفرعون، كانت من الله عز وجل، وأن ينصحه باللين والرفق، وهذا دليل على السلام وكل الأنبياء والرسل جاءت بالسلام.