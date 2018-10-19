منظمات دولية غير حكومية تدعو إلى تحقيق أممي في اختفاء «خاشقجي»

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دعت منظمات دولية غير حكومية تركيا اليوم الخميس إلى المطالبة بأن تجري الامم المتحدة تحقيقا مستقلا لاماطة اللثام عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي انقطعت اخباره منذ ذهابه إلى قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أكثر من اسبوعين لاتمام بعض المعاملات.

ودعت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين" و"العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" إلى تحقيق أممي مستقل في مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك الامريكية.

وقال روبرت ماهوني نائب المدير التنفيذي لـ "لجنة حماية الصحافيين" إن إجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا يمثل ضمانة ضد أي "تغطية" محتملة.

وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

وقالت شيرين تادرس مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في نيويورك إن السعودية وتركيا تجريان تحقيقات خاصة بهما، لكنها ربما تفتقد إلى مصداقية حقيقية.

وأضافت أن دولا أخرى " مضطرة لأن تدعم التحقيقات الجارية حتى يتم الانتهاء منها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم الخميس إن السعودية وتركيا أمامهما "بضعة أيام" لاستكمال التحقيقات.