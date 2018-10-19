رجال يد الأهلي يفوز على بطل الكاميرون في بطولة إفريقيا

حقق رجال يد الأهلي الفوز الأول في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان" أمام فريق فاب الكاميروني.

ونجح رجال المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 24-17، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة، بأولى مبارياته بالبطولة الإفريقية، المقامة خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الجاري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كل من فونيكس الجابوني - ريد ستار الإيفواري - فاب الكاميروني - يو إس إف إيه البوركيني"، حسبما أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة إفريقيا لكرة اليد، في نسختها الـ40

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره ريد ستار الإيفواري يوم 21 أكتوبر ثم يوم 22 أمان فريق يو إس إف إيه البوركيني ، وفي آخر مبارياته يواجه فونيكس الجابوني يوم 24 أكتوبر.

كما سيفتتح الزمالك مبارياته في نفس البطولة، بمواجهة رجاء أغادير المغربي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم المارد الأبيض بجانب كل من "مولودية الجزائر - رجاء أغادير المغربي - جي إس كي الكونغولي".(طالع التفاصيل)