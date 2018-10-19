سموحة يتعادل مع حرس الحدود

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واصل سموحة صيامه عن الفوز على ملعب"برج العرب"، وذلك عقب تعادله مع ضيفه حرس الحدود بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

الشوط الأول من اللقاء شهد سيطرة من سموحة على مجريات المباراة حتى تقدم الفريق السكندري بالهدف الأول عن طريق حسام حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 37 .

الشوط الثاني حمل معه محاولات عدة من حرس الحدود لتعديل النتيجة، ليتمكن من ذلك عن طريق امام عاشور في الدقيقة 58 .

سموحة لم يحقق أي فوز على ملعب برج العرب منذ بداية الموسم، حيث تعادل مع النجوم وطلائع الجيش وبيراميدز والزمالك .

التعادل منح سموحة النقطة رقم 17 ليصعد إلى المركز الثالث مؤقتًا، فيما يحتل حرس الحدود المركز الأخير برصيد 8 نقاط.