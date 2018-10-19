دي بروين يحتفل بتعافيه من الإصابة بفيديو كوميدي

نشر كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر بمناسبة احتفاله بعودته للمشاركة في مباريات فريقه بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وكان البلجيكي دي بروين قد تعرض لإصابة قوية خلال شهر أغسطس الماضي في إحدى الحصص التدريبية لفريقه، لتكشف الفحوصات الطبية بعدها عن تغيبه لـ 3 أشهر، إلا أنه تمكن من العودة خلال شهرين فقط.

ويوضح مقطع الفيديو الذي نشره دي بروين عن قيامه بالعديد من الأعمال المملة خلال فترة غيابه عن الملاعب مثل النوم ومشاهدة التلفاز ولعب "البلايستيشين"، إلا أنه قرر في نهاية الفيديو الحصول على حذائه والعودة للمشاركة في مباريات السيتيزنز.

يُذكر أن نادي مانشستر سيتي سيستضيف في الرابعة من عصر غدًا السبت على ملعب الاتحاد نادي بيرنلي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.