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فيديو.. أحمد سلطان: «اشتغلت مهندس زراعي وأنا خريج حقوق»

الفنان أحمد سلطان
الفنان أحمد سلطان
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 1:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 1:00 ص
كشف الفنان الكوميدي، أحمد سلطان، أحد أبطال البرنامج الساخر «SNL بالعربي»، عن ممارسته لمهنة المهندس الزراعي، في فترة من حياته، متابعًا: «دي قصة طويلة، لو حكيتها هاروح على السجن».

وأضاف الفنان الشاب، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أنه في الأساس خريج كلية الحقوق، ودرس التمثيل والإخراج في معهد الفنون المسرحية، مستطردًا أنه كان مضطرًا إلى العمل في مهنة أخرى غير التمثيل، لهذا عمل في إحدى الشركات المتعلقة بالهندسة الزراعية.

وأردف: «كنت بتمرن مع مهندس زراعي، ومع الوقت بدأت أفهم الموضوع، وقعدت 3 شهور ذاكرت مواد من كلية الزراعة، وبعدها بقيت أنزل لوحدي، وده مش نصب ده تشغيل دماغ».

وذكر أنه لم يكن منتحلًا لشخصية مهندس زراعي حقيقي، وإنما كان الكارنيه الذي يحمله باسمه، معقبًا: «حياتي مليئة بالحاجات دي، لكن مش هينفع أقول كل حاجة النهاردة».


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