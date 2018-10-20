«بومبيو» يحذر من انفجار أزمة بسبب الهجرة بين أمريكا والمكسيك

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والمكسيك على وشك الوصول إلى أزمة بشأن الهجرة غير الشرعية؛ وذلك في وقت تستعد فيه قافلة تضم نحو ثلاثة آلاف من مواطني هندوراس لدخول المكسيك من جواتيمالا في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي: "لقد وصلنا بسرعة إلى نقطة تبدو وكأنها لحظة انفجار أزمة".

وأضاف أن "أعدادا قياسية من المهاجرين" تتجه إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا "أهمية وقف هذا التدفق قبل وصوله إلى الحدود الأمريكية".

وقال بومبيو إنه يتعين على المكسيك اتخاذ "قرار سيادي" حول كيفية التعامل مع الوضع ، مضيفًا أن الولايات المتحدة بحاجة أيضًا إلى "إصلاح" تشريعاتها ذات الصلة من أجل "التعامل مع هذا الوضع بشكل صحيح".