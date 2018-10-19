هاري وميجان يجلسان مع سكان محليين على شاطئ بوندي بسيدني

جلس الأمير هاري وزوجته ميجان بلا أحذية على شاطئ بوندي يوم الجمعة كما تحدثا مع وعانقا مجموعة من راكبي الأمواج كانوا يرتدون ملابس زاهية لزيادة الوعي بالصحة العقلية والرفاهية.



وبوجود راكبي الأمواج خلفهما، شارك الزوجان الملكيان في دورة "فلورّو فرايداي" المحلية لمجموعة "وان ويف"، حيث يرتدي الناس ألوانًا زاهية ويتحدثون عن تجاربهم مع مشكلات الصحة العقلية، وهو ما يهتم به الأمير هاري.



ولم تمنع السماء الملبدة بالغيوم والضباب في الصباح الباكر الحشود الكبيرة التي استقبلت الزوجين المعروفين أيضا باسم دوق ودوقة ساسكس، كما غاب العديد من تلاميذ المدارس عن الساعات القليلة الأولى من المدرسة لالتقاط صور للزوجين الملكيين.