قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، إن ما تردد الفترة الماضية من أنباء عن تعرض مصر لسيل تسونامي قريبًا، لا أساس لها من الصحة ومنافية للعلم، متابعًا أن هذه الشائعات ما هي إلا مجرد محاولة لإثارة البلبلة داخل البلاد.

وأوضح رئيس «الأرصاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شائعات وحقائق»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن التسونامي دائمًا ما يحدث في البلدان المطلة على المحيطات مثل سلطنة عمان.

وتابع أن مصر تطل على البحرين المتوسط والأحمر فقط، وهما بحران ضيقان لا يمكن أن يحدث فيهما ذلك، مضيفًا أن الاستعدادات للسيول في مصر تكون في فصل الخريف وليس الشتاء، الذي قبل بدئه بـ20 يومًا يتم تحذير المحافظات لاتخاذ الحيطة وتطهير مخرات السيول.

يأتي ذلك على خليفة تداول أنباء الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مصر لسيل تسونامي، وهو ما نفته هيئة الأرصاد الجوية.