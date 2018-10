شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في حملة ناديه لدعم ضحايا إعصار"تسونامي" الذي حدث في إندونسيا .

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر "تويتر" صور للاعبي الفريق وهم يوقعون على قمصانهم لدعم ضحايا الإعصار.

وكانت إندونسيا قد تعرضت في الأيام القليلة الماضية، لإعصار تسونامي مصاحبة لزلزال مدمر، حيث لقى 1300 شخص على الأقل حتفهم.

ويلتقي ليفربول مع هدرسفيلد ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي غدًا السبت .

Reds sign #UCL shirts in support of the Indonesia Tsunami Appeal. 🔴



Fans can also support the Indonesian @decappeal by donating here: https://t.co/zdsDsgy17S pic.twitter.com/70z5QmOVQ6