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قتلى وجرحى في قصف لطائرات التحالف على مسجد بريف دير الزور السورية

دمشق - د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 4:46 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 4:46 م

قصفت طائرات التحالف الدولي لمكافحة داعش، اليوم الجمعة، مسجدًا في بلدة بريف دير الزور الشرقي؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية، إن أكثر من 20 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح، في قصف طائرات التحالف الدولي لمسجد عثمان في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي خلال صلاة الجمعة.

وأكد المصدر، للوكالة الألمانية، أن أعداد القتلى والجرحى مرشحة للارتفاع نظراً لوقوع دمار كبير في مبنى المسجد، وعدم وجود نقاط طبية في المدينة التي تشهد يومياً قصفاً من طائرات التحالف".


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