إنشاء المركز المصري الصيني لأبحاث وتطوير الميكنة الزراعية بـ«القومي للبحوث»

أعلن الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، إنشاء المركز المصري الصيني لأبحاث وتطوير الميكنة الزراعية، والذي يعد جزءًا من اتفاقية التبادل العلمي الدولية المبرمة عام ٢٠١٦ بين المركز وأكاديمية شندونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين؛ بهدف دفع البحوث والدراسات فى مجال الميكنة الزراعية، وتدعيم العلاقات الدولية بين البلدين.

وأشار شعلان، في تصريح اليوم الجمعة، إلى أن المركز افتتحته الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز خلال فعاليات المنتدى الدولي "الحزام والطريق.. التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية" والذي نظمته مؤخرًا أكاديمية شندونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين.

وأكد شعلان، أنه في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، سيتم مناقشة التعاون في المجالات الزراعية الأخرى والتي من شأنها النهوض بقطاع الزراعة فى الدولتين، مشيرًا إلى أنه قام برفع تقرير مفصل عن المركز الجديد للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.