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سكان غاضبون من الأوضاع إثر فيضانات تونس يدمرون آثارا رومانية

تونس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 7:09 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 7:09 م

نددت السلطات ونشطاء في تونس اليوم الجمعة بتدمير جزء من الآثار الرومانية النفيسة بعد أن عمد غاضبون في غمرة الفيضانات التي اجتاحت البلاد إلى تخريب قنوات لتصريف المياه بناها الرومان القدامى.

واستخدم غاضبون جرافة لتخريب جزء من القنوات الناقلة للمياه منذ العصور الوسطى، ويطلق عليها الحنايا الرومانية، لتنتشر بعد ذلك صورا للهدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار جدلا وردود فعل بوسائل الاعلام ولدى السلطات.

والحنايا الرومانية هي من البناءات العبقرية والمعقدة للرومان خلال القرن الثاني ميلادي، وهي عبارة عن سواقي طويلة بنيت في شكل صور يتكون من أعمدة تربط بينها أقواس لتنقل المياه من معبد المياه في جبل مدينة زغوان إلى مدينة قرطاج، عبر قنوات فوق الأعمدة وفي مسارات أخرى تحت الأرض.

ويعتبر المركب الهيدروليكي الروماني الذي بني في عهد الإمبراطور أدريانوس، الأكبر في المنطقة اذ يمتد على مسافة 132 كيلومتر ويمر عبر عدة مدن وصولا الى العاصمة تونس وضاحيتها قرطاج. ولا تزال أجزاء منه تستخدم حتى اليوم لنقل المياه.


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