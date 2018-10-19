ابنة بوش تكشف عن أشباح بالبيت الأبيض وموسيقى تنبعث من مواقده

كشفت جينا بوش، ابنة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن، عن «وجود أشباح تتجول فى البيت الأبيض ليلا».

وقالت جينا، التى عاشت فترة المراهقة فى البيت الأبيض أثناء ولاية رئاسة والدها التى استمرت 8 سنوات فى مقابلة مع قناة «إن بى سى» الأمريكية، إنه «فى ليلة ما انبعثت من مدخنة الموقد فى إحدى غرف البيت الأبيض، نغمات موسيقى عشرينيات القرن الماضى.. وسمعت ذلك ليس لوحدى بل وسمعت ذلك معى شقيقتى باربرا».

وأضافت: «قفزت مشدوهة إلى سرير باربرا، التى استمعت لذات النغمات بخوف.. ولم نتمكن من النوم».

وتابعت: «ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا أنا وشقيقتى ولم نخبر أحدا به. لكن الأشباح حضرت بنوايا حسنة على ما يبدو. لقد كانت أشباحا ودودة»، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

ومضت قائلة: «بعد أسبوع، تكررت القصة.. قصة انبعاث نغمات وألحان موسيقية، ولكن هذه المرة، تدفق غناء الأوبرا من الموقد نفسه، رغم أن النار موقدة فيه».

وأشارت جينا إلى أنها أخبرت صديقا كان يعمل فى البيت الأبيض حول هذا الأمر، لكن الأخير لم يكن مندهشا على الإطلاق وأجابها: «إذا قلت لك ما سمعت، فلن تصدقى ذلك».

وولدت جينا بوش فى 25 نوفمبر 1981 فى دالاس، بولاية تكساس، ولديها أخت توءم، هى باربرا.

وفى 29 إبريل 2001، تم اتهامها بتعاطى الكحول قبل بلوغ سن الـ 21 عاما، حيث أقدمت على استخدام وثائق مزورة أثناء محاولتها شراء الكحول. وفى 10 مايو 2008 تزوجت جينا من السياسى هنرى هاجر وأنجبت منه بنتين.