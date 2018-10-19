استكمال مشروعات تطوير الشوارع الداخلية بشبرا الخيمة

أعلن العميد أمير الأمير، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه قد تم البدء في استكمال أعمال تطوير الشوارع ببلاط الإنترلوك، وفقاً للميزانية والكميات الموجودة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة الأمل، ومتابعة جميع مراحل التركيب طبقاً للمناطق المستهدفة بالخطة.

وقال رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الأجهزة التنفيذية، قد قامت بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 مخالفة أشغال طريق، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما تم تنظيم حملة لرفع التراكمات والقمامة الموجوده بشارع 135 وقطاع بهتيم، وشارع 15 مايو وترعة الإسماعيلية والشوارع الداخلية، وتم نقل هذه التراكمات إلى المدفن الصحي بأبوزعبل للتخلص منها.

وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، قد نجحت في إيقاف أعمال 3 حالات مخالف بشارع عكرم بمدينة الأمل، وشارع الزهور بمنطقة بطن الجبل، وأرض الدلتا، وتبين قيام القائمين عليها بالبناء بالمخالفة دون الحصول على التراخيص، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.