مدير مستشفى الشيخ زايد يكشف تفاصيل إجراء عملية تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي

كشف الدكتور حازم الفيل، مدير عام مستشفى الشيخ زايد، عن تفاصيل إجراء أول عملية تغيير صمام قلب لمريضة دون تدخل جراحي.

وأوضح في تصريحات لفضائية كسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء العملية لمريضة تبلغ من العمر 72 عامًا، دون تدخل جراحي لها، متابعًا: «إجراء جراحة للمريضة يشكل خطورة على حياتها، فتقرر إتباع تقنية جديدة معها لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة وهي تقنية tavi دون وضعها على جهاز تنفس صناعي».

وأضاف أن هذه العمليات غير منتشرة في مصر وتستغرق ساعة إلا ربع من خلال أجهزة دقيقة، مشيدًا بالفريق الطبي الذي أجرى العملية بطريقة مهنية عالية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن نجاح فريق طبي متخصص في جراحات القلب، في إجراء تدخل طبي هو الأول من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وذلك لتغيير صمام القلب الأورطي، دون الحاجة لإجراء تدخل جراحي.