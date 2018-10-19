وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة إلى الفنان تامر حسني، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، قائلًا: «تامر قلبه أبيض وخيّر، ومابيسبيش حد وبيقف جنب كل النّاس، فأكيد ربنا هيكون جنبه، ودعواته ودعوات جمهوره في كل مكان في الوطن العربي معاه، فأكيد هيبقى زي الفل ويرجع لنا بألف سلامة».



وأضاف خلال تصريحاته لفضائية «النهار»، مساء الخميس، أن مشاركته في فيلم «زنزانة 7»، تضعه لأول مرة في عمل مع الفنان نضال الشافعي، مستطردًا: «نضال ممثل تقيل وشاطر، وبحب أشتغل مع الممثل الجامد، وده شيء مفرح بالنسبة لي».



وأردف أن الفنان يعيش معاناة الشخصية التي يجسدها، لذلك فهو لا يستطيع أن يحسد شخصية إلا إذا أحبها واقتنع بها، مردفًا: «لما تلاقي حاجة وتحبها حتى لو صغيرة، وكنت صادق مع نفسك، ووصلت إحساسك للناس، أنت هنا نجحت».



وتعرض الفنان تامر حسني، لأزمة صحية في الأحبال الصوتية، عقب تسجيلة حلقة جديدة في برنامج «صاحبة السعادة»، لإسعاد يونس، ونقل على إثرها للمستشفى.



يذكر أن فيلم «زنزانة 7»، والذي بدأت مؤخرًا أعمال تصويره، من بطولة كل من نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، وإيماني العاصي، وآخرين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



