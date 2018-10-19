بالصور: فيضانات قوية تقتل 5 أشخاص في تونس

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لقي 5 أشخاص، على الأقل، مصرعهم، وفقد اثنان آخران إثر فيضانات، اجتاحت عددا من المناطق في تونس.

وقال مراسل بي بي سي، بسام بونني، إن السلطات قررت تعليق العمل في مدراس 8 ولايات، فيما دعا المعهد الوطني للأرصاد الجوية إلى توخي الحذر نظرا لاستمرار التقلبات المناخية.

نتجت الفيضانات عن عاصفة رافقتها أمطار غزيرة.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، فقد لقي اثنان حتفهما في منطقة الكاف شمال غربي البلاد، وتوفي ثالث في منطقة غرومبالية شمالي البلاد.

وأضاف المتحدث أن طفلا رابعا غرق، في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد، بينما جرفت المياه رجلا أربعيني في ولاية القصرين المجاورة.

وارتفع مستوى المياه في عدد من المدن التونسية، بما فيها العاصمة وضواحيها.

جرفت الفيضانات العديد من السيارات عبر الطرق

ارتفع مستوى المياه في عدد من المدن بما فيها العاصمة تونس

ونتجت الفيضانات عقب عاصفة وأمطار غزيرة، ضربت مناطق شمال غربي ووسط البلاد الأربعاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من أمطار غزيرة، أودت بأرواح خمسة أشخاص، في ولاية نابل شمال شرقي تونس.

ونتيجة لفيضانات اليوم، تخلى بعض المسافرين عن سيارتهم وخلعوا أحذيتهم، للعبور عبر الطرق المليئة بالمياه، للوصول إلى أماكن عملهم بالعاصمة.

حاول بعض السكان تنظيف الشوارع من أثر الفيضانات

ودعت وزارة الداخلية قائدي السيارات إلى توخي الحذر، لأن العديد من الطرق عبر البلاد مقطوعة.

وتشهد تونس أمطارا غزيرة منذ أغسطس/ آب الماضي. ويشكو سكان المناطق الريفية من أن الأودية تمتلئ بالمياه وتفيض سريعا، بسبب عدم صيانتها بالشكل الملائم، ولأنها ممتلئة بالمخلفات والقمامة.