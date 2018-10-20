قال وزير المالية، د. محمد معيط، إنه نشاء في أسرة بسيطة، مضيفًا"أبويا الله يرحمه كان غفير وأنا بقيت وزير مالية مصر".

جاء ذلك خلال كلمة الوزير ضمن فعاليات منتدى "إبني مشروعك"، والذي أقيم بقصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، برعاية النائب وجيه أباظة، وبحضور د. نيفين جامع، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ود. محمود محرز، مدير الفروع بالمحافظات، ود. خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ، واللواء حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة.

وأضاف الوزير، "يجب تخلص الشباب من نظرة اليأس وألا يتخلوا عن حلامهم"، متابعا: "البلد دي هي اللي أحيانًا بنفقد فيها الأمل، وهي نفسها اللي علمتني وإدتني جايزة دكتوراة".

من جانبها، قالت د. نيفين جامع، المدير التنفيذي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يضم أفكار جديدة وعلى الشباب السعي إلى العمل، مشيرةً إلى أن الشباب الذي يلتحق بالبرنامج يتم تقديم 3 برامج تدريبية له، قبل أن تطالب الشباب بالعمل: "لو مش عندك شغل أو فكرة روح مقر جهاز تنمية المشروعات بمحافظتك وهنقف جنبك".

في سياق متصل، قال د. محمود محرز، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن الشرقية تضم 270 ألف مشروع يمولها الجهاز، وذلك بقيمة 3 مليار جنيه، حيث هناك 1.7 مليار جنيهًا تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، فيما تم تخصيص 300 مليون جنيهًا لمشروعات البنية التحتية.